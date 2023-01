Immer den Menschen verpflichtet

Wolfgang Willmanowski, mehr als 30 Jahre Leiter des Altenzentrums Wiepeldoorn in Schloß Holte-Stukenbrock, geht in den Ruhestand

Wolfgang Willmanowski, seit 1992 Leiter des Altenzentrums Wiepeldoorn, wird am Montag in den Ruhestand verabschiedet.

Wolfgang Willmanowski ist zu bescheiden für Eigenlob. „Für die Heldengeschichten bin ich zuständig“, sagt Gerz und legt gleich los. In der Corona-Pandemie waren zu Weihnachten viele Mitarbeiter krank, so dass niemand Zeit hatte, die Angehörigen zu testen und zu instruieren. Das hat Wolfgang Willmanowski dann selbst gemacht, um den Bewohnern, die sowieso schon isoliert waren, wenigstens den Kontakt mit ihren Lieben zu ermöglichen. Wenig später hat es Willmanowski dann selbst erwischt – und zwar so heftig, dass er auf der Intensivstation landete. In dieser Zeit und in allen anderen Situationen habe seine Stellvertreterin, Pflegedienstleiterin Sabine Buss, ins Rad gegriffen.