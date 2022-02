Impfung bringt wichtige Freiheiten zurück

Impfpflicht, Omikron und tatsächlich auch schöne Dinge in der Pandemie: Zwei Jahre, nachdem der erste Coronafall in Nordrhein-Westfalen bestätigt wurde, zieht die Diakonische Stiftung Ummeln ein (Zwischen-)Fazit. Vorstand Uwe Winkler: „Wir sind gut durch diese Zeit gekommen, auch wenn es natürlich nicht immer einfach war.“

Flex-Eingliederungshilfe in Werther: Von Herausforderungen und Lichtblicken in der Pandemie

137 Menschen mit psychischen Einschränkungen und geistigen Behinderungen betreut die zur Stiftung gehörende Flex-Eingliederungshilfe im Altkreis Halle, davon allein 103 am alten Stammsitz am Blotenberg in Werther. Hinzu kommen Wohngruppen in Werther, Halle und Borgholzhausen. Von größeren Ausbrüchen sei man zum Glück verschont geblieben.