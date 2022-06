In Halle sollen  Pfingstmontag alle mitsingen

2019 kam das neue Konzept des Haller Pfingstsingens beim Publikum gut an und soll nach dreijähriger Pandemiepause nun am Pfingstmontag, 11 Uhr, erneut alle Besucher(innen) im Stadtwald zum Mitmachen animieren.

Im Jahr 1930 wurde das Denkmal für den Minnesänger Walther von der Vogelweide, das vom Haller Steinmetzbetrieb Schmidt aus Findlingen zusammengefügt worden war, am 29. Juni vom Männergesangsverein Ravensberg mit einem Konzert eingeweiht. Die Geburtsstunde des Haller Pfingstsingens. Der Männergesangsverein Ravensberg ist mittlerweile Geschichte, die Traditionsveranstaltung am Denkmal hat aber weiterhin Bestand. 2019 kam das neue Konzept beim Publikum gut an und soll nach dreijähriger Pandemiepause nun am Pfingstmontag, 11 Uhr, erneut alle Besucher(innen) im Stadtwald zum Mitmachen animieren.

„Früher ist der Männergesangverein schon um acht Uhr aufgetreten und dann ging es zum Frühschoppen“, schmunzelt Marlies Strieder. Die Vorsitzende von Mezzoforte setzt als Organisatorin nun auf das Miteinander. Die vier Haller Chöre – der Gemischte Chor Mezzoforte, der Frauenchor Klangfarben, der Männergesangverein Hörste und die Sängergemeinschaft Künsebeck – laden gemeinsam zum Pfingstsingen ein. Aus jedem Chor machen einige Vertreter mit und singen zusammen mit dem Publikum Volkslieder. Damit jeder mitmachen und zum Beispiel „Geh aus mein Herz und suche Freud“ oder „Muss sie denn zum Städtele hinaus“ mit anstimmen kann, werden Liedtexte verteilt. „Das ist kein Chorkonzert mehr. Wir wollen vielmehr alle Besucher zum Mitsingen animieren und so ein tolles Gemeinschaftserlebnis schaffen.“ Marlies Strieder ist gespannt auf den Austausch mit dem Publikum.

Und wer weiß: Wer Spaß am Pfingstsingen hat, kann sich vielleicht sogar vorstellen, sich einem der Haller Chöre anzuschließen. Die haben unter der Pandemie besonders gelitten. „Einige Sänger und Sängerinnen trauen sich noch immer nicht so richtig. Doch draußen an der frischen Luft, sollte das kein Problem sein“, freut sich Marlies Strieder auf einen stimmungsvollen Vormittag, der mit einem Spaziergang beginnen kann. Das Denkmal ist am besten über die Straße Bergkamp zu erreichen. Der Posaunenchor ist dieses Mal zwar nicht dabei, dafür kann sich Chorleiterin Olga Teske (Mezzoforte) auf die Gitarren-Begleitung eines befreundeten Musikers verlassen. Außerdem hat sich ein Überraschungsgast mit Posaune angekündigt. Bleibt nur zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt. Denn bei Regen muss das Pfingstsingen abgesagt werden.