Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern der Region ist weiter gering – mit Ausnahme des Kreises Paderborn.

Zahl der schwer erkrankten Covid-19-Patienten in Krankenhäusern weiter gering – Laumann bittet NRW-Kliniken um Flexibilität

Eine Intensivpflegerin versorgt auf der Intensivstation einen an Covid-19 erkrankten Patienten, viele sind nicht geimpft.

Bundesweit waren am Sonntag 2426 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung erfasst – und damit 28 mehr als am Vortag.