„Jetzt hat mein Bruder endlich eine Familie“

Manchmal nimmt eine traurige Geschichte doch noch eine gute Wendung. So wie bei Rolf Neumann und Marlies Strieder. Mehr als 65 Jahre wussten beide nichts von der Existenz des anderen, geschweige denn, dass sie Geschwister sind – bis ein Artikel in der Lokalzeitung alles änderte.

Als Rolf Neumann (66), der in einer von der Diakonischen Stiftung Wittekindshof betreuten Wohngemeinschaft in Bad Oeynhausen lebt, im vergangenen Jahr das Grab seiner Mutter Erna Bohle auf dem Friedhof in Werther besucht, macht er eine traurige Entdeckung: Auf dem Grabstein steht auch das Sterbedatum seines Halbbruders Frank Bohle (das WESTFALEN-BLATT berichtete). Lange Jahre hatten die Halbbrüder keinen Kontakt, das letzte Mal hatten sie sich 1995 bei der Beerdigung ihrer Mutter getroffen. Frank Bohle, den viele Wertheraner noch von einem Plausch auf der Haltestellenbank vor der Sparkasse kannten, war bereits 2011 verstorben. Rolf Neumann wendet sich mit Unterstützung seiner Betreuerin Karin Poad, in deren Schreibwerkstatt er seine eigene Familiengeschichte aufarbeitet, auch an das WESTFALEN-BLATT. Beide hoffen, auf diesem Weg vielleicht weitere Angehörige zu finden.