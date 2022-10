Jetzt wird's kreativ im Stadtteil Sende

Heideverein ermöglicht regelmäßiges Angebot der Schule für Kunst und Musik Gütersloh in Dorfgemeinschaftsräumen

Schloß Holte-Stukenbrock

Musik, Kunst und Theaterspielen bietet die Schule für Musik & Kunst jetzt in Zusammenarbeit mit dem Heideverein Sende in den neuen Dorfgemeinschaftsräumen im alten Teil der Elbrachtschule an. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Von Monika Schönfeld