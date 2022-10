Jugendhäuser bekommen mehr Personal

Kinder und Jugendliche in Schloß Holte-Stukenbrock plagen angesichts der weltpolitischen Krisen existenzielle Sorgen

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Zahl der Stellen in den drei Jugendhäusern in der Stadt sind seit 20 Jahren unverändert. Es ist an der Zeit, das zu ändern. Jedes Jugendhaus soll eine halbe Stelle zusätzlich bekommen. Das ist nicht nur der Corona-Zeit und der intensiveren Betreuung der Jugendlichen geschuldet, sondern einfach überfällig. Das hat Wencke Meiertoberens von der Regionalstelle Ost der Jugendpflege im Kreis Gütersloh im Sozialausschuss berichtet.

Von Monika Schönfeld