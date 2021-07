Junge New Yorkerin gibt Gratis-Nachhilfe

Die 15-jährige Romy Detering aus New York ist in den Ferien bei der Oma zu Besuch. Die Teenagerin gibt jungen Schülern gratis Englisch-Nachhilfe. Romy ist in vielerlei Hinsicht eine erstaunliche junge Dame.

Erstaunliche Fähigkeiten für eine 15-Jährige: Romy bereitet den Unterricht für die „Booster“-Schüler gewissenhaft vor, hat sich dafür sogar die aktuellen Schulbücher geben lassen. Und am Ende der Doppelstunde ist das Whiteboard vollgeschrieben.Die junge New Yorkerin Romy Detering hat für die Gratis-Nachhilfe eine Reihe von Unterrichtsbüchern dabei.

Ihre Oma ist hier als Kind noch zur Schule gegangen und wird kaum daran gedacht haben, dass ihre Enkelin hier einmal unterrichten wird. Ins evangelische Gemeindehaus in Kölkebeck sind in diesen Tagen so etwas wie die alten Zeiten eingezogen. Romy macht‘s möglich. Die 15-jährige Oberschülerin aus New York ist zurzeit zu Besuch bei ihren Großeltern im ländlichen Haller Ortsteil und bietet bis zum Ende der Sommerferien ihren „Englisch-Booster“ an – eine Gratis-Nachhilfe für deutsche Schüler, die durch Corona und Online-Unterricht in der Fremdsprache Nachholbedarf haben. Einstieg ist noch möglich.