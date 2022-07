Jürgen Westhof ist neuer Pfarrer in Halle

Halle

"Im Moment muss ich die Kirchen noch per GPS suchen, so neu ist alles für mich“, sagt Jürgen Westhof und lacht. Der gebürtige Hövelhofer ist seit 1. Juli neuer Pfarrer der Kirchengemeinde Herz Jesu Halle und Leiter der zum Pastoralverbund Stockkämpen gehörigen Pfarrgemeinden. Leger in Jeans, Poloshirt und Birkenstock-Sandalen gekleidet, öffnet der 62-Jährige die Tür.

Von Christina Geis