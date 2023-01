Kaiserlicher Winterball in der Senne

Einen geselligen Winterball mit humorvollen Einlagen haben die Mitglieder der St.-Achatius-Schützenbruderschaft Stukenbrock-Senne am Samstag im Schützenhaus Stukenbrock-Senne gefeiert.

Traditionsgemäß begann der Ball mit dem Einzug des Hofstaates um 19.30 Uhr. Das Kaiserpaar Franz-Josef Neuwöhner und Dagmar Diegelmann-Neuwöhner führten ihren Hofstaat ein letztes Mal an und eröffneten den Abend mit dem Ehrentanz. Der Hofstaat hatte die Halle gemütlich geschmückt und nach einem gemeinsamen Abendessen ging es auf die Tanzfläche.

Der Hofstaat verabschiedet sich zum Winterball traditionell von den Schützen, Zeit für einen humorvollen Rückblick auf das vergangene Jahr zu geben. Petra Müller und Franziska Gees vom Hofstaat nahmen dies zum Anlass und berichten darüber, wie sie als Hofstaat in ihren Freundes- und Bekanntenkreis die Dinge angefasst haben. Sie stellten in Form einer Stellenanzeige vor, welche Aufgaben und Herausforderungen an einen Thron gestellt werde.

SHS Winterball Schützenbruderschaft St. Achatius: Petra Müller (links) und Franziska Gees gaben einen Rückblick in Form einer Stellenanzeige. Foto: Michael Schniedermann

Gesucht wurden für drei Tage im Mai Fahrer und Beifahrer, nur für eine Kurzstrecke. Gebraucht wird ein Ehrenmann, optimalerweise im Alter unter 30, ein bisschen tanzfähig und nicht so schüchtern, und Friseure, die sonntags arbeitswillig sind, mit genügend Haarspray bewaffnet. Wie der Thron berichtet, haben sich dabei folgende Schwierigkeiten ergeben: Von 360 möglichen Kandidaten sind im Prinzip bereits alle eingespannt. 90 Prozent der Kandidaten sind bereits im Hofstaat oder selbst Fahrer und Beifahrer des Throns. Sie reiten zu Pferde oder sitzen in Feuerwehrautos. Weitere Komplikationen, die auftraten: Männer ohne Jacke, Jacke ohne Männer, Männer mit viel Respekt vor der Aufgabe, Interessierte, die aber keine Schützen sind, Autos ohne Fahrer, Beifahrer ohne Jacke, Fahrer ohne Führerschein oder Autos ohne TÜV. All diese Dinge wurden gemeistert und der Thron verabschiedet sich ein bisschen mit Wehmut und dem Versprechen, es noch einmal richtig krachen zu lassen, viel zu tanzen, viel zu singen und viel zu lachen.

Gesagt getan: DJ Ralf Huxohl brachte den Saal innerhalb kurzer Zeit zum Kochen und brachte alle Gäste und den Hofstaat auf der Tanzfläche mächtig ins Schwitzen. Er versprach, dieses Jahr an allen vier Schützentagen im Mai zum Vogelschießen und zum Schützenfest für Stimmung zu sorgen und den Besuchern ebenfalls richtig einzuheizen.

So klang der Abend am frühen Sonntagmorgen bei bester Laune aller Anwesenden aus und der Verein schaut bereits jetzt voller Vorfreude auf den 1. Mai zum Start des neuen Schützenjahres mit dem Vogelschießen in der Senne und dem Ruf der Schützen: „ Sommer, Sonne, Schützenfest!“