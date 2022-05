Kaufmann kritisiert die Stadt Halle

Blick auf die Situation am Künsebecker Weg, die sich auch nicht wesentlich verändern soll. Nach Verlagerung des Aldis soll in das Altgebäude ein Getränke- oder Tierfuttermarkt rein. Von dem ursprünglichen Plan, Wohnhäuser zu realisieren, bleibt nichts.

Die Planung für einen neuen Aldi-Markt in der Südstadt geht Woche möglicherweise auf die politische Zielgerade, wenn die Politik einem Vorschlag der Verwaltung im Planungsausschuss am Dienstag, 24. Mai, 17.15 Uhr (Mensa Schulzentrum) folgt. Ursprünglich sollten bei der Verlagerung des Aldi-Marktes auf die südliche Seite des Künsebecker Weges an den alten Sportplätzen Masch der aktuelle Aldi und die daneben liegenden Fachgeschäfte auf der nördlichen Seite abgerissen und durch neue Wohnbebauung ersetzt werden. Als die Investoren jedoch deutlich machten, dass sie sich nicht in der Lage sähen, die ursprüngliche Verabredung einzuhalten und mit aus ihrer Sicht nicht refinanzierbaren Baukosten für die zunächst geplanten Mehrfamilienhäuser begründeten, regte sich in der Politik zunächst auch Kritik.