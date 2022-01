Kein "Kampf  der Mächte" gegen Corona 

Den "Kampf der Mächte" gegen Corona wollen die Laienschauspieler dann doch lieber nicht aufnehmen. "Schweren Herzens müssen wir unsere Vorstellungen dieser Komödie für dieses Jahr absagen. Bei dieser aktuellen Entwicklung können wir es weder den Zuschauern noch unseren Schauspielern und vielen Helfern gegenüber verantworten zu spielen", sagt Martina Dangberg-Gerth im Namen der Truppe.

Viele Reservierungen

"Wir sagen danke für den großen Zuspruch und die vielen Reservierungen der vergangenen Wochen", ergänzt sie. Der eigentliche Vorverkauf hatte noch gar nicht begonnen; Karten waren mit Blick auf die Pandemie noch bewusst zurückgehalten worden. "Das kommt uns nach unserer jetzt getroffenen Entscheidung zugute. Eine Rückabwicklung hätten wir nicht händeln können", sagt Martina Dangberg-Gerth.



Geplant waren Vorstellungen am 12. und 13. Februar in der der Realschule Jöllenbeck und im Anschluss am 20., 26. und 27. Februar in der Aula der Böckstiegel-Gesamtschule in Werther. Nun hoffen die Schauspieler auf 2023.