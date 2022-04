Keine Mehrheit für WECO-Korrektur

Blick auf das WECO-Gelände in Werther (im Vordergrund) an der Engerstraße (links). Im Hintergrund ist das große Betriebsgelände von Poppe+Potthoff erkennbar.

Wie berichtet hat der Eigentümer des brach liegenden Geländes, Gerhard Wehmeyer, inzwischen eine Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan beim Oberverwaltungsgericht Münster eingereicht. In diesem Zusammenhang fand im März eine Ortsbesichtigung mit anschließender Erörterung aller Beteiligten statt. Während des Ortstermins wies der Richter auf bestehende Bedenken hin, die das Gericht nach Vorberatung hinsichtlich des Bebauungsplans hat. Nach Angaben von Bürgermeister Veith Lemmen handelt es sich um geringfügige formale Mängel und juristische Bestimmungen, die erst 2021 ihre Wirksamkeit erlangt hätten. Um dennoch die Erfolgschancen vor Gericht zu erhöhen, legte die Verwaltung nun eine aktualisierte Fassung des Bebauungsplans vor. Wären alle Vertreter der SPD zur Sitzung erschienen, hätte die sich abzeichnende Abstimmungsniederlage womöglich vermieden werden können. So brachen alte Gräben wieder auf, weil Vertreter von CDU und Grünen signalisierten, ihre Zustimmung zu verweigern, weil sie vor zwei Jahren ebenfalls gegen den ursprünglichen Plan gestimmt hätten. Seinerzeit hatte der Planungsausschuss mit zehn zu neun Stimmen seine Empfehlung an den Rat ausgesprochen. Hier war das Verhältnis mit 20 Ja-Stimmen bei 15-mal nein und einer Enthaltung etwas klarer.