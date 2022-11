Kindergartenkinder erklären den Jüngeren die Kirche

Es sind die Kindertagesstätte St. Achatius Stukenbrock-Senne, St. Elisabeth Ottenheide, St. Heinrich Sende, St. Ursula Schloß Holte, Edith-Stein an der Dopheide, St. Joseph Liemke und Abt-Kruse, die sich rezertifiziert haben. Für die Kitas bedeutete die Rezertifizierung nach drei Jahren, ihre religionspädagogische Arbeit in den Fokus zu nehmen und zu schauen, was gut ist, was sich verändert hat und was man Neues machen kann.

So gab es in den sieben katholischen Einrichtungen des Trägers Kita Minden-Ravensberg-Lippe gemeinnützige GmbH jeweils einen Teamtag, an dem auch ein Projekt für die Zukunft erarbeitet wurde. Dabei entstanden Projektideen wie beispielsweise in der Kita Edith Stein „Gemeinsam schaffen wir das“ oder in St. Joseph die Planung für eine dreimonatige spielzeugfreie Zeit im Jahr 2024. In St. Elisabeth werden die Maxi-Kinder mit der Kirche vertrauter gemacht. Vikar Andreas Mockenhaupt erklärt ihnen die Kirche, die Rituale, die Bilder und Figuren und ist mit ihnen auf den Kirchturm gestiegen. Am Ende soll es eine gemeinsam gestaltete Collage geben. Die älteren Kinder werden den Jüngeren die Kirche erklären. In St. Achatius geht es um das Thema „Das neue Wir“, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Bei der Rezertifizierung wurden Evangelisierung, Beratung, Politik, Bildung und Hilfe thematisiert.