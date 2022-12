Kleine, aber feine Idylle

Annika Kipshagen, Tochter Emma und Achim Kipshagen freuen sich auf viele Besucher zum kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Hof an der Bielefelder Straße 7 in Stukenbrock.

Am dritten (10. und 11. Dezember) und vierten (17. und 18. Dezember) Adventswochenende lädt die Familie jeweils in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18 Uhr auf den Hof in Stukenbrock ein. Neben dem traditionellen Weihnachtsbaumverkauf dürfen sich die Besucher auf Glühwein und Kinderpunsch, kalte Getränke, frische Waffeln, Würstchen vom Grill und weitere Snacks in der Weihnachtsscheune freuen.