Klima-Aktivisten demonstrieren bei Storck

Die Gruppe „Students for Future“ radelt von Bielefeld nach Düsseldorf und macht auch in Halle Halt

Auf ihrer ersten Etappe machten die Demonstranten im Alter von 20 bis 70 Jahren nun am Sonntagmittag Halt auf dem Gelände der Firma Storck, um vor Ort ihren Unmut über die Rodungsarbeiten im Zuge der Werkserweiterung Ausdruck zu verleihen. „Wir wollen aufzeigen, dass solche Rodungen von Waldflächen in Zeiten der Klimakrise nicht mehr hinnehmbar sind“, sagt Sprecher Tobias Ludwig, laut dem die Gruppe auf ihrem Weg zum Landtag mehrere Orte ansteuern wird, an denen es Umwelt zu schützen gelte. „Wir wollen mit unserer Tour und der großen Abschlusskundgebung die Politik wachrütteln – auch hinsichtlich der Landtagswahl“, so Ludwig, Die Gruppe sei nur eine von vielen, die sich an der Aktion „Ohne Kerosin nach Düsseldorf“ beteiligen.