Kolpingjugend auf großer Fahrt

In den Sommerferien fahren die Jugendlichen aus Schloß Holte nach Bissingen – Anmeldung am 27. Januar

Dieses Jahr geht die große Fahrt in die Diepoldsburg nach Bissingen an der Teck in Baden-Württemberg. In den zwei Wochen wird viel Sport getrieben, gebastelt, gespielt und natürlich noch viel mehr gelacht. Darüber hinaus sind zwei Ausflüge geplant.

Die Verpflegung vor Ort übernehmen Teile des Leitungsteams und auch die Teilnehmer kommen natürlich um gewisse haushaltliche Pflichten nicht herum. Die Kosten für die Ferienfreizeit betragen 360 Euro, mit denen sämtliche Kosten gedeckt sind.

Die Anmeldung ist am Freitag, 27. Januar, ab 18 Uhr. Die Anmeldung findet wahlweise per E-Mail oder persönlich im Pfarrer-Rüsing-Haus statt. Um die Anmeldeunterlagen und weitere Infos zur Ferienfreizeit zu bekommen, sollten die Eltern Kontakt unter der E-Mail-Adresse [email protected] aufnehmen oder sich telefonisch unter 0172 5201264 mit Maris Brock in Verbindung setzen. „Das Team der Kolpingjugend Schloß Holte freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und zwei spaßige Wochen“, so Maris Brock.