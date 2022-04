Kompetenz und junge Leute gewinnen

Sprachen mit dem Mann, der die Neuprofilierung vorantreiben soll, über den Erneuerungsprozess der CDU: (v.l.) Mirjam Schieb, Mechthild Frentrup, Dirk Lehmann und Lasse Schiller (re.) begrüßen Carsten Linnemann in der Mensa des Schulzentrums.

Die CDU sei beliebig geworden, ohne Erkennungszeichen, gleichsam entkernt: „Olaf Scholz hat die Wahl nicht gewonnen, sondern man hat uns abgewählt“, sagt der Paderborner CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann. Als stellvertretender Bundesvorsitzender an der Seite von Friedrich Merz und Vorsitzender der Programmkommission ist er angetreten, seiner Partei neues Profil zu geben. Wie das aussehen könnte, dafür nannte er am Mittwochabend beim gemeinsamen und mit 70 Gästen gut besuchten Frühjahrsempfang der CDU Steinhagen und Halle in der Mensa des Schulzentrums Steinhagen einige Beispiele.