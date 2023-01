„Krehaartion“ im neuen Salon

Friseurmeisterin Susanne Dresselhaus eröffnet am Dienstag, 31. Januar, ihren neuen Salon „Krehaartion“ an der Bahnhofstraße 50. Sie und ihr Mann Jens Dresselhaus haben das Haus gekauft, indem früher Zahntechniker Martin Bens gearbeitet hat.

Friseurmeisterin Susanne Dresselhaus zieht um an die Bahnhofstraße in Schloß Holte-Stukenbrock

Das Team des Friseursalons "Krehaartion" zieht um an die Bahnhofstraße 50: (von links) Denise Pietsch, Susanne Dresselhaus, Bärbel Dresselhaus-Humpert, Helen Köhring, Diana Bredenbals und Ayla Sanat Jou (zurzeit in Mutterschutz).

Der 130 Quadratmeter große Salon wurde von einem Architekten des Friseureinrichters Idea nach den Wünschen von Susanne Dresselhaus umgebaut und wird in Fachzeitschriften als Salon des Monats März vorgestellt.

„Die Kunden sollen sich wohlfühlen“, sagt Susanne Dresselhaus, die einen VIP-Raum für Haar-Extensions und Brautfrisuren eingerichtet hat, Massagesessel an den Waschbecken mit Blick auf den Holter Wald (als Wandtapete) anbietet.

Susanne Dresselhaus (44) hat sich vor 13 Jahren am Lönsweg selbstständig gemacht, nachdem sie vorher vier Jahre mobil gearbeitet hat. Weitere Friseurmeisterin ist Ayla Sanat Jou, die zurzeit im Mutterschutz ist, neu im Team ist Denise Pietsch, die sich zur Coloristin weiterbildet. Das weitere Team besteht aus Bärbel Dresselhaus-Humpert, Helen Köhring und Diana Bredenbals.

Susanne Dresselhaus legt Wert auf die Verwendung nachhaltiger Produkte, die ohne Tierversuche entwickelt wurden. Kunden können Shampoo und Pflegeartikel in der Auffüllbar nachfüllen. Im Erdgeschoss hat außerdem Jens Dresselhaus ein Büro für die Euro-Team GmbH, Diana Bredenbals bietet in einem Nebenraum permanente Haarentfernung an.

Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr. Die Telefonnummer bleibt: 05207/ 9261101.