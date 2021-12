Kreis Gütersloh impft Kinder von fünf bis elf Jahren

Der Kreis Gütersloh bietet am Montag, 20. Dezember, und Montag, 27. Dezember, Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren an. Termine können ab sofort telefonisch gebucht werden.

In der Impfstelle an der Marienfelder Straße 351 in Gütersloh starten die Impfungen der Kinder als ergänzendes Angebot zu den Impfungen bei den Kinder- und Jugendärzten. Die Terminbuchung dafür ist ab sofort unter der Impfstellen-Hotline 05241/85-2960 möglich. Termine sind ausschließlich über Telefon buchbar, weil die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Kreises Gütersloh (KoCI) Geschwistertermine ermöglichen möchte, die über das kreiseigene Buchungsportal nicht funktionieren. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr besetzt und freitags von 10 bis 13 Uhr.

Die KoCi wird drei Impfstraßen an diesen beiden Tagen für Kinderimpfungen aufmachen, Kinder- und Jugendärzte aus dem Kreis Gütersloh sind an den Impftagen dort im Einsatz. Geimpft werden nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) vorrangig jene Kinder, die Vorerkrankungen oder Kontakt zu vulnerablen Personen haben. Auf Wunsch und nach Beratung kann jedoch jedes Kind geimpft werden.

Die ärztliche Leitung der Impfstelle weist ausdrücklich darauf hin, dass Kinder, die eine labortechnische Coronainfektion hatten, nach Anweisung des Robert-Koch-Instituts erst sechs Monate nach der Infektion geimpft werden können.

Eine sorgeberechtigte Person muss das Kind zur Impfung begleiten, mitzubringen sind Ausweisdokumente, die belegen, dass Kind und die sorgeberechtigte Person zusammengehören, die Krankenkassenkarte des Kindes (falls vorhanden) und der Impfpass.