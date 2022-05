Kriminaltechnik legt vergleichende Spurenauswertung vor

Geldautomaten in Steinhagen gesprengt? Gerichtsprozess gegen 22-Jährigen aus den Niederlanden

Steinhagen/Bielefeld

Einem 22-jährigen mutmaßlichen Geldautomatensprenger wird gegenwärtig der Prozess vor der XXI. Strafkammer des Landgerichtes Bielefeld gemacht. Tatorte waren im April 2021 die Kreissparkassenfiliale Voßheide am Eickhof in Steinhagen und eine Bank in Heidelberg (Baden-Württemberg).

Von Volker Zeiger