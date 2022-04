"Kultursommer" wird Nachbarschaftstreff

Halle/Steinhagen

Eine Woche lang volles Programm mit Konzerten, Lesung, einem Live-Podcast, Sport und Kinderaktionen – und das an zwei Veranstaltungsstätten in zwei Städten. Der „Kultursommer“, im vergangenen Jahr in Halle erfolgreich gestartet, erweitert seinen Radius und bezieht diesmal auch die Gemeinde Steinhagen mit ein.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold