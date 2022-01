Kundgebungen für und gegen Corona-Maßnahmen

Bielefeld/Paderborn/Bünde/Verl/Bad Oeynhausen

Auch an diesem Montag finden in Ostwestfalen-Lippe wieder Demonstrationen für und gegen die beschlossenen Corona-Schutzmaßnahmen statt. In Bünde und in Rheda-Wiedenbrück wurden Gegendemonstrationen zu geplanten „Spaziergängen“ angekündigt. In Verl wollen Geschäftsleute aus Protest gegen die Maßnahmengegner ihre Schaufenster verdunkeln.

Von unseren Lokalredaktionen