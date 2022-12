Kunstauktion zugunsten NS-Überlebender

Ab sofort können die Werke der Künstler, die das Hilfsnetzwerk der Gedenkstätten zur Unterstützung der NS-Überlebenden in der Ukraine unterstützen wollen, bei Ebay ersteigert werden.

Gedenkstätte Stalag 326 Stukenbrock-Senne: Via Ebay sollen die Werke aus der Region in der Ukraine helfen

Unter der Adresse www.ebay.de, Stichwort Hilfsnetzwerk Ukraine, können Gebote für die Werke abgegeben werden.

Den Künstlern und Mitarbeitern der Gedenkstätte Stalag 326 und den Kollegen des Hilfsnetzwerk für Überlebende der NS-Verfolgung ist es eine Herzensangelegenheit, einen Beitrag dazu leisten, dass unter anderem lebensnotwendige Grundlagen, wie die medizinische Versorgung und Nahrung, sichergestellt werden können.

Die Ausstellung der Künstler aus der Region „We do not forget!“ ist bis zum 10. Dezember in der ehemaligen Entlausung des Stalag 326 zu sehen. www.stalag326.de