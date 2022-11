Künstler kämpfen gegen den Krieg

Um in der kriegsgebeutelten Ukraine Überlebende der NS-Verfolgung zu unterstützen, haben 21 junge Künstler aus Ostwestfalen-Lippe Bilder zur Verfügung gestellt, die demnächst im Internet-Auktionshaus Ebay versteigert werden.

Hilfsnetzwerk der Gedenkstätten und Maler spenden Erlös der Auktion den Überlebenden des NS-Regimes in der Ukraine

Ausstellung und Auktion in der Gedenkstätte Stalag 326: Oliver Nickel, Geschäftsführer der Gedenkstätte Stalag 326, mit einigen der Bilder, die demnächst versteigert werden, um den Überlebenden der NS-Verfolgung in der Ukraine zu helfen.

Zuerst aber können die Bilder unter dem Titel „We do not forget“ („Wir vergessen euch nicht“) im Entlausungshaus der Gedenkstätte Stalag 326 besichtigt werden. Die Ausstellungseröffnung mit den Künstlern ist am Samstag, 26. November, um 15 Uhr.