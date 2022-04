Landtagswahl NRW 2022: Das ist der Wahlkreis 95 Gütersloh II

Der Wahlkreis 95 Gütersloh II umfasst bei der Landtagswahl NRW 2022 die Städte Gütersloh und Harsewinkel sowie die Gemeinde Herzebrock-Clarholz. Wer sind die Kandidaten? Was gibt es sonst Wissenswertes?

Das Theater in Gütersloh sieht nicht nur spektakulär aus. Es bietet auch auf der Bühne viel. Die Stadt gehört zum Wahlkreis 95.

Am 15. Mai 2022 stimmen auch die Menschen im Wahlkreis 95 Gütersloh II darüber ab, welche Partei in Düsseldorf Regierungsverantwortung übernehmen soll und welcher heimische Politiker in den Landtag einziehen wird.

Wer sind die Kandidaten bei der Landtagswahl NRW 2022 im Wahlkreis 95 Gütersloh II?

CDU: Raphael Tigges

SPD: Stefan Schneidt

Grüne: Wibke Brems

FDP: Daniel Heinrich Paulus Loermann

Die Linke: Franz Dowhan

AfD: Maxim Dyck

Die Basis: Karen van Laak

Volt: Jan Philipp Fredebeul

Der Kandidat der CDU: Raphael Tigges

Raphael Tigges ist der Kandidat der CDU im Wahlkreis 95. Foto: Fraulein BLOMBERG

Raphael Tigges, 2017 direkt in den NRW-Landtag gewählt, war 26 Jahre lang Mitarbeiter der Sparkasse Gütersloh-Rietberg. Inzwischen ist der vierfache Familienvater seit 2019 Kreisvorsitzender der Gütersloher CDU. Dort ist der gebürtige Gütersloher seit 1991 Mitglied.

Der Kandidat der SPD: Stefan Schneidt

Stefan Schneidt tritt für die SPD bei der Landtagswahl NRW 2022 an. Foto: PM

Stefan Schneidt wurde im Mai 2000 geboren und kandidiert bei der Landtagswahl am 15. Mai 2022 im Wahlkreis 95. Der Student der Politikwissenschaften ist Vorsitzender der Jusos im Kreis Gütersloh.

Der Kandidat der FDP: Daniel Heinrich Paulus Loermann

Daniel Loermann aus Harsewinkel wird im Wahlkreis 95 Gütersloh II für die FDP antreten. Dem niedergelassenen Zahnarzt liegt ein Aufbruch in der Gesundheitspolitik am Herzen. Der 36-Jährige ist Vorsitzender des FDP-Stadtverbands Harsewinkel.

Die Kandidat der Grünen: Wibke Brems

Wibke Brems tritt für die Grünen im Wahlkreis 95 bei der Landtagswahl NRW 2022 an. Foto: PM

Die 41-jährige Energieexpertin Wibke Brems geht auf Listenplatz 7 der Grünen an den Start. Auf dieser Position sollte die studierte Ingenieurin sicher wieder in den Landtag kommen.

Weitere Bewerber im Wahlkreis 95 sind Maxim Dyck (AfD), Franz Dowhan (Die Linke), Karen van Laak (Die Basis) und Jan Philipp Fredebeul (Volt).

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2017 im Wahlkreis Gütersloh II?

Raphael Tigges eroberte den Wahlkreis 95 bei der Landtagswahl NRW 2017 für die CDU zurück. Die SPD war mit einem Stimmenverlust von 4,2 Prozentpunkten der große Verlierer im Kreis Gütersloh.