 Landwirte kritisieren Flächenverbrauch im  Gewerbepark Senne

„Die Landwirte wurden von der Stadt kaltgestellt“, sagen sie. Der Landwirtschaftliche Ortsverband vertritt 100 Betriebe. Wie berichtet, wird der Ausgleich für die 45 Hektar landwirtschaftliche Fläche, die der Gewerbepark Senne verschlingt, ausschließlich auf Schloß Holte-Stukenbrocker Gebiet passieren.

Wie Bürgermeister Hubert Erichlandwehr im Stadtentwicklungsausschuss vergangene Woche sagte, bringen Hövelhof und Augustdorf keine Ausgleichsflächen für das interkommunale Gewerbegebiet ein. „Die Planungen zum Gewerbepark Senne laufen seit etlichen Jahren und viele Diskussionen zu unterschiedlichen Streitthemen wurden geführt – Verkehr, Lärm, Bürgerbedenken, Naturschutz. Die vielen nachteiligen Dimensionen des reinen Flächenverbrauchs scheinen für die Stadt stets Randthema gewesen zu sein. Für die hiesigen Landwirte aber geht es um Existenzielles: vielen scheint nicht klar zu sein, dass fast alle Höfe in Schloß Holte-Stukenbrock zur betriebswirtschaftlich sinnvollen Erzeugung von Lebens- und Futtermitteln viele Flächen in der Umgebung zupachten müssen, die sich in Streubesitz befinden und mitunter klein parzelliert sind“, so die Landwirte. „Es versteht sich von selbst, dass bebaute Flächen für Landwirtschaft und Natur für immer verloren sind. Und so viel auch über die Fülle an möglichen Ausgleichsmaßnahmen gesprochen wird, sei es die Renaturierung von Bachläufen, oder die Aufwertung von Hecken – letztlich bringt die Umwandlung von schwarzem Ackerland in Aufforstung die meisten Ökopunkte und ist mit vergleichsweise wenig Aufwand verbunden. Nichts anderes interessiert den, der Ökopunkte braucht. Dies zeigt sich auch jetzt.“

45 Hektar Fläche im Dreieck zwischen Autobahn 33 (links), der Landesstraße (rechts) und dem Lippstädter Weg werden zum interkommunalen Industriegebiet auf Schloß Holte-Stukenbrocker Stadtgebiet, an dem Augustdorf und Hövelhof beteiligt sind. Das ist bisher landwirtschaftlich genutze Fläche. Foto: Monika Schönfeld

Der Landwirtschaftliche Ortsverband habe stets selbst den Kontakt zur Stadtverwaltung suchen müssen, um in den vergangenen Jahren zu Umfang und Art der Ausgleichsmaßnahmen an einen Tisch zu kommen. Bereits bei ersten Konkretisierungen der Flächenplanung hieß es 2015/16, die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen würden in jedem Falle maßgeblich bei den anderen profitierenden Kommunen Hövelhof und Augustdorf liegen, da Schloß Holte-Stukenbrock schon die Gewerbefläche selbst stelle. „Wiederum auf unsere Einladung hin nahmen Anfang 2019 der Bürgermeister sowie die Fachbereichsleitung Wirtschaft und Stadtentwicklung an unserer Jahreshauptversammlung teil. Anlass war eigentlich eine Diskussion um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf städtischen Flächen, die damals schon im Stadtrat ohne die Landwirte geführt worden ist. Als dann noch über den Gewerbepark intensiv diskutiert wurde, versprach die Stadt, den Dialog vor allem mit den betroffenen Landwirten aus Schloß Holte-Stukenbrock zu suchen und sich für eine gerechte Aufteilung des Flächenproblems einzusetzen. Wir selbst hatten damals angeboten, mit der Stadt ein Konzept zur Bereitstellung eines geeigneten Mixes aus Ausgleichsmaßnahmen zu erarbeiten, um die Einschnitte in die Existenzgrundlage der Landwirte möglichst gering zu halten, aber nicht als Verhinderer dazustehen. Es passierte – nichts.“

„ Wir hatten schon damals deutlich gemacht, dass wir als Interessenvertretung der Landwirte vor Ort bereit und ansprechbar sind, das Problem anzugehen. “ Florian Aschof und Robert Witte

Im Sommer 2020 haben dann die Stadt im „Landwirtschaftlichen Wochenblatt“ inseriert: Gesucht wurden „Ackerflächen im Stadtgebiet und Umgebung für Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzaufforstungen“. Mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverband habe trotz Beteuerung von Kooperation und Augenhöhe niemand vorab gesprochen. „Wir baten den Bürgermeister und den Fachbereich Wirtschaft und Stadtentwicklung zum Gespräch und bekamen im Rathaus das Versprechen, die Anzeige habe mit dem Gewerbepark nichts zu tun, sondern mit anderen städtischen Bauvorhaben und die Ausgleichsmaßnahmen für den Gewerbepark würden sich mindestens im Verhältnis zum Anteil der Kommunen daran verteilen. Man bleibe mit allen Beteiligten nun eng im Dialog. Wir hatten schon damals deutlich gemacht, dass wir als Interessenvertretung der Landwirte vor Ort bereit und ansprechbar sind, das Problem anzugehen“, so Florian Aschof und Robert Witte.

„ Es ging wohl nie um einen offenen Dialog mit den langfristig Betroffenen, sondern allein um die Beschaffung der Flächen von den einzelnen Grundeigentümern an den Bewirtschaftern vorbei. “ Florian Aschof und Robert Witte

Nun aber zeige sich, welche Strategie die Stadt offenbar seit jeher verfolge. „Es ging wohl nie um einen offenen Dialog mit den langfristig Betroffenen, sondern allein um die Beschaffung der Flächen von den einzelnen Grundeigentümern an den Bewirtschaftern vorbei. Denn nun wird nahezu vollständig auf unserem Stadtgebiet ausgeglichen und der Flächenverbrauch für die örtlichen Landwirte maximiert. Das ist ein Schlag, der sich so nie abgezeichnet hat und uns betroffen macht. Niemand von uns erwartet Applaus am Feldrand, und seit Jahren nehmen wir bei unserer täglichen Arbeit auch Beschimpfungen und plakative Unwahrheiten hin, die gerade en vogue sein mögen. Und auch wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Daran arbeitet eine junge und offene Generation von Landwirtinnen und Landwirten hier in Schloß Holte-Stukenbrock jeden Tag der Woche fast rund um die Uhr. Und frische Eier, Milch, Erdbeeren, Spargel, Kartoffeln, Fleisch und vieles mehr erzeugen wir hier im Stadtgebiet für die Menschen vor Ort – das ist sichtbar. Da werden vor unseren Höfen sogar (ungefragt) Wahlkampf-Videos für den grünen Facebook-Kanal gedreht, in denen genau das gefeiert wird. Und auf dem ehrenamtlich organisierten und durchgeführten Pollhans-Bauernmarkt will man auch jedes Jahr Regionales genießen und ein gutes Bier zu fairen Preisen in netter Atmosphäre trinken. Doch zu einer Kommunikation, die keine Einbahnstraße ist, zu Fair Play und einer vielleicht harten, aber gerechten Diskussion mit offenem Visier reicht es hier vor Ort offenbar nicht mehr.“ Die Landwirtschaftskammer, mit der die Naturschutzbehörde und die Stadt verhandele, sei nicht die Landwirte vor Ort.

Die aktuelle Erklärung der Stadt, die Abstimmung mit den anderen Kommunen zum Problem der Ausgleichsflächen „hätte jetzt zu lange gedauert“, sei angesichts des Umfangs und Zeitlaufs der Vorplanung in den Augen der Landwirte blanker Hohn, ebenso wie die Aussage Hövelhofs, es stünden dort „keine Flächen zur Verfügung“. Das Bewusstsein für die natürlichen Lebensgrundlagen habe sich angesichts aktueller Krisenzeiten bei vielen wieder geschärft. „Wir stehen für eine offene und moderne Landwirtschaft und wir fahren nicht mit Güllefässern vor den Rathauseingang, wie man das zeitweise in Frankreich oder den Niederlanden beobachten kann. Doch wir erwarten einen respektvollen Umgang und offenen Dialog, vor allem mit den Vertretern unserer Kommune. Leider ist da aktuell ein bedauerlicher Tiefpunkt erreicht.“

Stellungnahme des Bürgermeisters

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr gibt zu, dass mehr hätte mit dem Ortsverband gesprochen werden müssen. „Richtig ist, dass es stets unser Ziel war, Ausgleichs- und Ersatzfläche auf Augustdorfer und Hövelhofer Gebiet anzulegen. Das gestaltete sich aber schwieriger als gedacht. Ich kann versichern, dass es nicht Strategie war, uns auf Flächen in SHS zu konzentrieren.“

Eine kleinere Fläche im Ortsteil Hövelriege sei von der Naturschutzbehörde nur „zähneknirschend“ akzeptiert worden , da sie darauf besteht, dass Ausgleichsmaßnahmen auf dem Gebiet des Kreises Gütersloh liegen. „Bei der Suche nach naturschutzfachlichen Maßnahmen haben wir ganz besonders darauf geschaut, Flächen und Maßnahmen zu finden, die für die heimische Landwirtschaft einigermaßen erträglich und nachvollziehbar sind.“ Beide Flächen liegen schon heute im FFH- und im Naturschutzgebiet, sind schon heute landwirtschaftlich eingeschränkt zu nutzen. Es bleibe das Ziel, Ausgleichsmaßnahmen an Fließgewässern zu entwickeln, um so nicht in landwirtschaftliche Flächen eingreifen zu müssen. Mit solchen Maßnahmen sei die höchste Zahl an Ökopunkten zu erzielen.

„Es wird unser Erstreben sein, weiter mit Hövelhof und Augustdorf in Verhandlungen über Ökopunkte zu bleiben, damit als Gegenleistung für die von uns eingebrachte Fläche Ökopunkte vom Konto der beiden beteiligten Kommunen auf das Ökokonto der Stadt umgebucht werden.“

Auf Flächen in Hövelhof oder Augustdorf zu warten, hätte in dem ohnehin schon sehr zähfließendem Verfahren noch mehr Zeitverzug bedeutet, sagt Erichlandwehr. „Als Ersatzforstflächen werden die Waldflächen aus städtischen Sammelaufforstungsflächen (Maßnahme aus 2017) eingesetzt. Hövelhof hat zwei Grundstücke als Tauschfläche für eine Fläche im Gewerbepark eingesetzt", so Erichlandwehr.