Unbekannte sprengen Geldautomat in Langenberg

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in die Kreissparkassenfiliale an der Kirchstraße in Langenberg im Ortsteil Benteler eingebrochen und haben einen Geldausgabeautomaten gesprengt.

Die Polizisten erfuhren am Tatort von Zeugen, dass die Täter mit einem dunklen PKW in Richtung B 55 und dann weiter in Richtung Mastholte geflüchtet waren. Das Auto konnten die Zeugen nicht näher beschreiben. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt.

Weder zum entstandenen Schaden an Automat und Gebäude, noch zur Höhe des erbeuteten Diebesgutes können zur Zeit Angaben gemacht werden.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh konnten aber den Fahrzeughersteller des Fluchtwagens bestimmen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein Modell des Herstellers Alfa Romeo. An dem dunklen Pkw waren zudem Kennzeichen aus dem Raum Geldern (GEL) angebracht. Nach dortigen Ermittlungen wurden diese Kennzeichen in den Stunden vor der Geldautomatensprengung an einem geparkten Pkw an der Straße Möhlendyck entwendet.

Sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gegen 02:15 Uhr in diesem Bereich gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 052418690 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Erst Ende September und vor wenigen Tagen war es zu weiteren Geldautomatensprengungen im Kreis Gütersloh gekommen - in Verl und Harsewinkel.