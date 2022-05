"Lassen Sie uns netzwerken"

Erster Standorttag in der BANG-Lehrfabrik in Brockhagen

Steinhagen

Unternehmen haben in diesen Zeiten in mehrerer Hinsicht Ressourcenprobleme zu lösen: Es fehlen Auszubildende und Fachkräfte ebenso wie Material, und Energie wird immer teurer. Über diese Herausforderungen haben sich am Donnerstag die mehr als 20 Gäste beim ersten Standorttag in der BANG-Lehrfabrik in Brockhagen ausgetauscht.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold