„Lebenskünstler“ zeigen ihre Bilder

Bilder aus der „Alten Backstube“ und dem „Haus am Stein“ ab 12. Februar im Kulturforum am Altenkamp in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

„Wir sind alle Profis.“ Ganz selbstbewusst tritt Edith Leisner auf, eine von zehn Teilnehmern der kreativen wöchentlichen Malstunde in der „Alten Backstube“, der Tagespflege der Holter Pflege. Und sie hat Recht: Die Bilder der Gruppe hier und die der Teilnehmer des Hauses am Stein in Kaunitz haben bereits vielfach bei Ausstellungen begeistert. Zum zweiten Mal stellt die Gruppe unter dem Titel „Lebenskünstler und ihre Bilder“ ab Sonntag, 12. Februar, im Kulturforum am Altenkamp aus. Eröffnung ist um 15 Uhr.

Von Monika Schönfeld