Lego-Weihnachtsgeschichte lockt 600 Besucher

2019 hatte sich der damalige Pastoralverbundrat Schloß Holte-Stukenbrock entschieden, die Weihnachtsgeschichte nach Schloß Holte-Stukenbrock zu holen. „Wir haben uns umgehend um einen Termin bemüht und für 2022 die zwei Wochen vor dem Advent reservieren können“, so Baumann.

Im Herbst 2022 wurden im und vom Kommunalpfarrgemeinderat Helfer für die Ausstellung gesucht und gefunden. 35 Ehrenamtliche aus dem Pastoralen Raum haben sich für den Aufbau und die Betreuung Ausstellung begeistern lassen und insgesamt 82 Stunden Organisations- und Ausstellungszeit ermöglicht.

Mehr als 600 Gäste aller Altersgruppen seien in der Ausstellung begrüßt worden, die sich so einstimmen ließen auf die adventliche Vorbereitungszeit und das Weihnachtsfest. Der Besuch der Ausstellung war kostenlos, die Spendenbox wurde von den Gästen genutzt. „Wir konnten an das Lego-Projekt in Werl die Spende von 300 Euro überweisen. Das Geld fließt in den Erhalt der Lego-Ausstellung und das Material.“