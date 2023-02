Leitung der Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock komplett

Die turbulenten Zeiten der Gesamtschule im Aufbau hat Daniela Hartmann (51) in der ersten Reihe begleitet – „mit einer Standleitung zum Architekten auch in den Ferienzeiten.“ Begonnen hat sie an der Realschule, die auslief wie die Hauptschule, beide gingen in die Gesamtschule über. „Das Nebeneinander von drei Schulformen in zwei Gebäuden hat gut geklappt, weil wir uns gut kannten“, sagt Daniela Hartmann.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert