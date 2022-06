Lektüre für Glückssucher

Über eine Doppel-Lesung im Hof vom Haus Werther können sich Kultur- und Wanderfreunde am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr freuen. Im Rahmen des Lesefrühlings der Stadtbibliothek und des Lesezeichens preisen die Autoren Alexandra Matzke und Ingmar Bojes Orte in der Gegend an, die wie gemacht für den Urlaub vor der eigenen Haustür sind.

Alexandra Matzke und Ingmar Bojes stellen bei ihrer Lesung am 23. Juni in Werther Glücksorte in der Umgebung vor

Mittlerweile sind 150 Bücher in der Reihe „Glücksorte“ entstanden. Vier Bücher über schöne Fleckchen heimischer Erde und Wanderungen für die Seele stellen die beiden Autoren vor. Die Zuhörer dürfen sich über den ein oder anderen Geheimtipp freuen. In der Reihe „Glücksorte“ sind die Bänder im Droste Verlag erschienen: Wanderung für die Seele (Teutoburger Wald), Urlaub für die Seele (Landpartie), Glücksorte für das Münsterland und Glücksorte für Ostwestfalen-Lippe. Geradezu fantastisch präsentiert sich die Region zwischen Bielefeld und Paderborn. Rund um den Teutoburger Wald und das Weserbergland werden alle Sinne verwöhnt, ob bei den magischen Externsteinen, bei dem wohltuenden Gradierwerk, der Kaffeemühle, an der es gar keinen Kaffee gibt, dafür aber Süßigkeiten unterhalb der „Luise“ oder auf dem atemberaubenden Weser-Skywalk. In OWL gibt es viel zu entdecken, auch abseits der offiziellen Sehenswürdigkeiten.

Wandertouren für jeden Geschmack, lauschige Plätze oder das schnuckelige Hof-Café – jede Region hat ihre eigenen kleinen Geheimtipps zum Entdecken und Entschleunigen. „Erst in Pandemie-Zeiten haben viele Menschen die Heimat entdeckt, sind nach draußen in die Natur gelockt worden. Was anderes konnte man ja nicht unternehmen,“ blickt Susanne Damisch von der Stadtbibliothek auf den neuen Trend in der Zeit der Beschränkungen zurück. „Die Bücher der Glücksorte-Reihe gehen bei uns über die Ladentheke wie geschnitten Brot”, berichtet auch Ellen Elbracht vom Lesezeichen über die Beliebtheit der etwas anderen Wegführer durch die nahe Heimat.

Matzke und Bojes führen gemeinsam durch den Abend, geben Kostproben aus ihren Büchern. Mal im Dialog, mal im Einzelvortrag wollen sie dem Publikum ein neues Gespür für Heimat und die mitunter verborgene Schönheit der eigenen Region vermitteln, Entdeckens- und Erlebenswertes empfehlen und nicht zuletzt die Frage beantworten: Was ist eigentlich Glück? Wer darauf Antworten sucht und die Gegend vor der eigenen Haustür besser kennenlernen möchte, ist herzlich willkommen. Karten für die Lesung gibt es für 10 Euro im Lesezeichen Werther und in der Stadtbibliothek im Haus Werther. Bei gutem Wetter wird im Innenhof gelesen, bei Regen wird in die Bibliothek ausgewichen.