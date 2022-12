Leute vom Bauhof streuen seit 2 Uhr Salz

Die Mitarbeiter des Bauhofs waren natürlich in Bereitschaft – der Eisregen kam ja mit Ansage. „Um 2 Uhr waren die Mitarbeiter mit beiden Treckern, dem Lastwagen und dem Unimog draußen, um 4 Uhr folgten die Fußtruppen, die die Fußgängerübergänge an den Ampeln gestreut haben“, sagt der Leiter des Bauhofs, Andreas Elbracht.

Insgesamt waren zwölf Leute im Einsatz. Auch für die Mitarbeiter sei das ein „spannender Einsatz“ gewesen. „Die Fußtruppen mussten sich selbst an einem Masten festhalten, um nicht wegzurutschen.“ An Salz gespart wurde am Montagmorgen nicht. „Auf die Straße kam, was der Streuer hergibt.“