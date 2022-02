"Liebe Haller, jetzt sind Sie am Zug!"

In einem eindringelichen Appell wenden sich sämtliche Steinhagener Ratsfraktionen an den Haller Bürgermeister und den Haller Stadtrat. Ihre Forderung: grünes Licht für eine zusätzliche Klasse an der Steinhagener Realschule.

"Die Eltern haben mit ihrem Anmeldeverhalten an den weiterführenden Schulen ihrem Willen deutlich Ausdruck verliehen", heißt es in dem Schreiben, das in Kopie auch an die Bezirksregierung in Detmold geschickt wurde. Erinnert wird darin, dass an der Realschule Steinhagen gerade 110 Kinder angemeldet wurden.