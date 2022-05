Liebich tritt zurück – Weber stellt Strafanzeige

Blau-Weiß Halle: Vorstand will den gespaltenen Verein einen, doch nach der Schlammschlacht bei der Jahreshauptversammlung bleibt es turbulent

Thorsten Liebich ist als Vorsitzender des TC Blau-Weiß Halle zurückgetreten. Dass er zugleich mit seiner Firma DaLi Sports Management Vermarkter des Clubs ist, hatte bereits bei der Jahreshauptversammlung am 7. April zu heftigen, kontroversen Diskussionen geführt. Ein Hauptgrund seines Rückzuges sei die Auflösung dieser Konfliktsituation, heißt es nun in einem Schreiben des Vorstandsteams an die Mitglieder. Dennoch kommt der Verein nicht zur Ruhe. Ralf Weber, der Liebich schon bei der Jahreshauptversammlung heftig kritisiert hatte, erneuerte seine Vorwürfe. Weber empfindet das Schreiben und die Wortwahl als blanken Hohn und erklärt, dass mittlerweile Strafanzeige gegen Thorsten Liebich und DaLi gestellt worden ist.