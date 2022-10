„Lokalderby“ im Endspiel um den Bocciapokal  

Das war eine spannende Begegnung: In der Verlängerung hat das Postteam gegen die Thekenmannschaft den Bocciapokal 2022 auf der Anlage des FC Stukenbrock gewonnen.

Seit vielen Jahren treffen sie sich in den Sommermonaten jeden Mittwoch auf der Boccia-Anlage des FC Stukenbrock zum gemeinsamen Training und zum fröhlichen Zusammensein bei kühlen Getränken. Jetzt standen sie sich zum ersten Mal in der 15-jährigen Geschichte des Mannschaftswettbewerbs im Endspiel gegenüber: die Thekenrunde um Teamchef Jörg Grothaus und das Postteam mit Kapitän Wolfgang Barts. Beide haben ihren festen Platz im selben Haus, dem Gasthof zur Post an der Hauptstraße.

Das schöne Herbstwetter hatte zahlreiche Zuschauer angelockt, die sich dieses Duell nicht entgehen lassen wollten. Sie wurden nicht enttäuscht. Auf den vom Platzverantwortlichen der Boccia-Abteilung, Hartmut Fichte, bestens hergerichteten Bahnen entwickelte sich ein spannender Kampf auf hohem Niveau.

Den zunächst scheinbar beruhigenden Vorsprung des Postteams konnte die Thekenrunde in der zweiten Hälfte mit einer starken Leiistung kontern, und nach absolvierten 20 Bahnen stand auf dem Spielbericht das Ergebnis 22:22. Erstmals musste die Entscheidung um den Pokalsieg in einer Verlängerung fallen. Auf den sechs Zusatzbahnen hatte das Postteam die besseren Nerven und sicherte sich mit einem letztlich klaren 32:25 zum dritten Mal den Titel und kann den Pokal zumindest für ein Jahr behalten.

Im Spiel um Platz 3 setzten sich die Pöhler, bestehend aus Fußballern vom SCW Liemke, gegen die Fußball-Oldies des FC Stukenbrock mit 24:21 durch. Obwohl sie damit ihren Titel aus dem Vorjahr nicht wiederholen kontten, feierten sie den 3. Platz bis in die späten Abendstunden. Alle Teams wurden mit Urkunden und diversen Sachpreisen geehrt.

Insgesamt verlief der Endspieltag in einer sehr harmonischen Atmosphäre zwischen den beteiligten Mannschaften trotz der ehrgeizigen Ziele. Die gute Stimmung auf der Anlage erfuhr noch eine Steigerung durch die Spezialitäten, die Jörg Grothaus aus der Küche seines Restaurants beisteuerte.

Die bei der Boccia Abteilung verantwortlichen für die Durchführung des Turniers, Dietmar Gebauer und Klaus Seelbach, zogen ein positives Fazit zum Ablauf des Turniers, das im Mai mit 15 Mannschaften startete und besonders zum für alle Anwesenden bestens gelaufenen Finaltag.