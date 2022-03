„Lust auf die Menschen und die Region“

Die Kreissparkasse Halle wird in ihrem Vorstand jetzt deutlich jünger. Weil für das Kreissparkassen-Urgestein Hartwig Mathmann (65) nach mehr als drei Jahrzehnten im Vorstand des 166 Jahre alten Kreditinstitutes zum Ende dieses Monats verbindlich die Ruhestandsglocke läutet, wird die Führung des Hauses mit rund 1,5 Milliarden Euro Bilanzsumme neu aufgestellt. Der bisherige Co-Vorstand Henning Bauer (58) wird neuer Vorstandschef. Und ihm zur Seite rückt als neuer für den Vertriebsbereich zuständiger Vorstand der 38-jährige Daniel Kreuzburg, der ursprünglich aus Paderborn stammt, aber zuletzt seine Sparkassen-Karriere in Stade-Altes Land im Umland von Hamburg als Bereichsdirektor Firmenkunden und Private Banking fortgesetzt hat.

Für den Vertriebsbereich zuständiger Vorstand

Mit 38 Jahren ist Daniel Kreuzburg sogar noch etwas älter als Hartwig Mathmann, der seinerzeit mit gerade mal 33 Jahren seine Vorstandstätigkeit in Halle startete. Daniel Kreuzburg hat einen sehr stringenten beruflichen Werdegang vorzuweisen. Auf die Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Paderborn folgten die Fortbildungen zum Sparkassenfachwirt und Sparkassenbetriebswirt an der Sparkassenakademie NRW. Weiter ging es an der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management in Bonn mit der Qualifizierung zum diplomierten Sparkassenbetriebswirt, worauf er noch ein Studium zum Master of Business Administration an der Wirtschaftsuniversität Wien draufsattelte.

Nebenberuflich ist Daniel Kreuzburg als Dozent an der Sparkassenakademie Hannover, als Vorstandsmitglied des Alumnivereins des Lehrinstituts sowie als Juror beim Deutschen Gründerpreis engagiert. Bereits Ende Februar ist Daniel Kreuzburg, der ledig ist, nach Steinhagen gezogen. Auf die Frage, was ihm als Vorstand besonders wichtig ist, nannte Kreuzburg die Kultur im Unternehmen. Er wolle ein starkes Team formen. Grundsätzlich beschreibt er sich als veränderungsbereit, er stoße auch gerne neue Dinge an. „Ich habe Lust auf die Menschen und die Region“, sagte Kreuzburg und kündigte viele Gespräche mit Mitarbeitern und Kunden, mit Vertretern von Unternehmen und der Politik an.

Training im Fitnessstudio

Ganz privat hält sich Daniel Kreuzburg mit Training in Fitnessstudios für die Aufgaben fit. Darüber hinaus war er in Stade bei den Wirtschaftsjunioren und bei der dortigen Werbegemeinschaft aktiv. Die besonderen Herausforderungen für die Sparkassen will Kreuzburg „aktiv bespielen“. Und er zeigt sich überzeugt, dass der Sparkassen-Auftrag dafür auch ganz viel hergibt. Als zweiter Vorstand verantwortet er künftig das Privatkundengeschäft, die Bereiche Firmenkunden und Freiberufler sowie Private Banking, das Immobiliencenter und das Versicherungsgeschäft.