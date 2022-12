Lynn Holtmann liest am besten

In der Bibliothek des Gymnasiums fand jetzt der Schulentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs statt. Schulsiegerin Lynn Holtmann tritt jetzt auf Kreisebene an.

Bundesweiter Vorlesewettbewerb der Sechstklässler am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock

In der ersten Runde traten die Klassensiegerinnen der sechsten Jahrgangsstufe mit Ausschnitten aus ihren Lieblingsbüchern an: Lynn Holtmann aus der 6a mit dem Natur-Roman „Ein Mädchen namens Willow“ von Sabine Bohlmann, Emma Gering (6b) mit der Hundegeschichte „Verloren in der Wildnis“ von Bobbie Pyron, Chayenne Busch (6c) mit dem Comicroman „Biber undercover“ von Rüdiger Betram und Timo Grubing sowie Antonia Hölter (6d) mit Christian Tielmanns „Fußballgeschichten“.

In einer zweiten Runde sollten sich die Schülerinnen mit „Ella und der Superstar“ von Timo Parvela im Vorlesen eines für sie fremden Textes messen. Nach exzellenten Vorleseleistungen aller Teilnehmerinnen wählte die Jury aus Deutschlehrkräften Lynn Holtmann zur Schulsiegerin, die mit ihrem ruhigen und eindrücklichen Lesestil überzeugte. Lynn Holtmann wird im nächsten Durchgang des Vorlesewettbewerbs gegen Schulsieger aus dem Kreis Gütersloh antreten.