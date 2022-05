Märchen als Balsam für die Seele

„Manchmal können die Patienten so gut entspannen, dass sie einschlafen, während wir vorlesen“, berichtet Ruth Schmidt. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Hospizgruppe Gütersloh schwört auf die besondere Wirkung des Erzählens von Märchen und Geschichten auf Menschen, die sich in der Sterbephase befinden. Bei der Veranstaltung, zu der die Hospizgruppe Borgholzhausen in das Heimatmuseum eingeladen hatte, sprach sie über ihre Erfahrungen und trat selbst als Erzählerin auf, einfühlsam begleitet von Volker Pappert an der Gitarre.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar