Märchenhaft eingestimmt in den Advent

Verein „Bühne frei – Künstler sein“ lädt am 1. Advent in die St.-Heinrich-Kirche ein

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Verein „Bühne frei – Künstler sein“ lädt für den ersten Adventssonntag, 27. November, ab 17 Uhr ein zum Konzert in die St.-Heinrich-Kirche in Sende (Am Menkebach 13).

Von Monika Schönfeld