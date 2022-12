Maria und Josef finden neue Höhle

Schloß Holte-Stukenbrock

Junge Männer hatten 1946/47 eine Krippe für die St.-Achatius-Kirche gebaut mit dem, was sie finden konnten: Lochblech und Maschendraht haben sie mit Gips verkleidet, um so eine Höhle zu bauen, in der die Krippenfiguren eine Herberge fanden. Der Nachteil: „Die alte Krippe war 180 Kilogramm schwer. Unser Aufbauteam drohte zu streiken“, sagt Hermann-Josef Brummelte. Dieses Jahr wurde die alte Krippe entsorgt und eine neue aufgestellt, die an Heiligabend das erste Mal bewundert werden kann.

Von Monika Schönfeld