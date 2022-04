Massiver Corona-Ausbruch

Im Steinhagener Matthias-Claudius-Haus ist es in der vergangenen Woche zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen. Die Verläufe sind meist milde. Größte Herausforderung ist, erkrankte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ersetzen.

„Es ist der größte Ausbruch, den wir im ganzen Pandemiegeschehen seit Frühjahr 2020 hatten. Das Virus hat eine sehr große Ansteckungsdominanz“, sagte Johanneswerk-Geschäftsführer Dr. Bodo de Vries dem WESTFALEN-BLATT. In den 37 Einrichtungen des Johanneswerks gebe es so gut wie keine Probleme – in drei oder vier allerdings sei Corona zurzeit sehr heftig.