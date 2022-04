Mäusejagd statt Eiersuche

Werther

Kurz bevor der Osterhase in Aktion tritt, schwärmen in Werther die Mäuse aus. Plüschmäuse, um genau zu sein. Denn Kinder, die für die Eiersuche trainieren wollen, können in der Woche vor Ostern nach den flauschigen Tieren Ausschau halten, die in den Schaufenstern der Werbegemeinschaft versteckt sein werden.

Von Margit Brand