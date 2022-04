Mehr Lebensraum und Futter

Einst war die kleine Feldlerche eine der häufigsten Feldvogelarten in Ostwestfalen. Mittlerweile steht auch sie auf der roten Liste der gefährdeten Vogelarten. Die Ursachen für die zunehmende Gefährdung sind vielfältig. Flächenverlust und intensivierte Landbewirtschaftung rauben dem kleinen Bodenbrüter Lebensraum. Durch das Insektensterben ist der Feldlerche eine Haupternährungsquelle genommen, die hauptsächlich aus Kleinstinsekten besteht.

Die Biologische Station Gütersloh/Bielefeld führt seit 2005 ein Feldvogel-Monitoring in Werther-Arrode durch. „Hier in Werther ist schon ein besonderes Feldlerchen-Gebiet. 2021 konnten wir die erfreulich hohe Anzahl mit 29 Brutrevieren nachweisen,” berichtet Bernhard Walter von der biologischen Station. Conny Oberwelland, zuständig für den Feldvogelschutz und das Monitoring in Isingdorf, leitet eine Exkursion an diesem frühen Abend. Der Treffpunkt bei Bauer Maass war nicht zufällig gewählt, Gerd und Andreas Maass engagieren sich seit Jahren für den Feldvogelschutz. Während man 2005 noch sogenannte Lerchenfenster in den bewirtschafteten Feldern ließ, um den Vögeln Platz zum Brüten zu bieten, pflanzen die Biobauern nun in „weiter Reihe”.

„Beim Getreideanbau vergrößern wir jetzt den Abstand beim Säen und verzichten während der Brutzeit auf Düngeabgaben, somit hat auch die Feldlerche mehr Lebensraum,” erklärt Andreas Maass. Für den Ernteverlust gibt es eine Ausgleichszahlung, der Kreis Gütersloh fördert die Maßnahmen des Vogelschutzes. 16 Interessierte Vogelliebhaber nahmen an der Exkursion durch die Felder in Isingdorf teil und ließen sich von Conny Oberwelland den Lebensraum des optisch unscheinbaren, aber akustisch sehr lauten Vogels zeigen. „Die Maßnahmen wirken, die Landwirte arbeiten immer besser mit uns Naturschützern zusammen. Das weite Reihe säen, Blühstreifen pflanzen, all das hilft den Wildvögeln ihren Lebensraum und Insekten als Nahrung bereitzustellen,” freut sich die Biologin, über den positiven Schwerpunkt in Isingdorf speziell für die Feldlerche.

So kann man in den Abendstunden der Feldlerche bei ihrem imposanten Gesang lauschen, die Zugvögel singen beim senkrechten Aufsteigen ihr besonderes Lied, nicht wie die Nachtigall, aber auch schön.