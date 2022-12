Mehrere Einbrüche am Lippstädter Weg

Täter erbeuten in Schloß Holte-Stukenbrock Geld und Schmuck

Schloß Holte-Stukenbrock

In mehrere Häuser am Lippstädter Weg ist am Donnerstagabend zwischen 16 und 22.30 Uhr eingebrochen worden. Insgesamt wurden der Polizei bislang drei Tatorte gemeldet.