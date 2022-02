Mehrere Unfälle bei Gewitter mit Schnee und Hagel

Unwetter in OWL: Fünf Crashs auf der A2 - Abgebrochene Äste auf Straßen in Detmold

Gütersloh/Detmold

In Teilen von Nordrhein-Westfalen und OWL mussten in der Nacht zum Mittwoch Polizei und Feuerwehr wegen Sturm und Unwetter ausrücken. Größere Gefahrenlagen blieben aber aus, wie die Leitstellen am Morgen mitteilten.Unter anderem kam es auf der A2 bei Gütersloh zu mehreren kleinen Unfällen.