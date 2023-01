Melodien von Strauß und Offenbach

Beschwingte Melodien zum neuen Jahr präsentiert die Nordwestdeutsche Philharmonie am Sonntag, 15. Januar, ab 19 Uhr in der Aula am Gymnasium. Restkarten für das Neujahrskonzert sind an der Rathausinfo, den Vorverkaufsstellen und im Internet über die städtische Homepage verfügbar.

Nordwestdeutsche Philharmonie gastiert am 15. Januar mit einem Neujahrskonzert in der Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock

Die Musiker spielen unter dem Motto „I feel pretty“ von Johann Strauß „Rosen aus dem Süden“, aus Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen die Arie der Antonia, Barcarole und die Arie der Olympia. Dabei auch Leonard Bernsteins „Die glorreichen Sieben“ und „Glitter and Be Gay“, Richard Rogers Carousel-Waltz oder auch Nick LaRoccas „Tiger Rag“.

Die Nordwestdeutsche Philharmonie ist regional verankert und international gefragt: Mit jährlich rund 130 Konzerten in Deutschland und Europa nimmt die Nordwestdeutsche Philharmonie mit Sitz in Herford als eines von drei Landesorchestern eine besondere Stellung im nordrhein-westfälischen Musikleben ein.

1950 als Städtebundorchester mit dem Auftrag gegründet, die Musiklandschaft in der Region Ostwestfalen-Lippe zum Blühen zu bringen, spielen die 78 Musiker inzwischen nicht nur in Konzertsälen zwischen Minden und Paderborn, Gütersloh und Detmold, sondern treten darüber hinaus bei Gastspielreisen in berühmten Häusern wie dem Concertgebouw in Amsterdam, der Tonhalle Zürich und dem Großen Festspielhaus in Salzburg auf. Neben Dänemark, Österreich, Holland, Italien, Frankreich, Spanien und Polen sorgte das Orchester mehrfach auch in Japan und den USA für ausverkaufte Konzertsäle.

Galina Benevich gastiert in Schloß Holte-Stukenbrock: Die israelische Sopranistin erhielt ihre Ausbildung an der State Classical Academy in Moskau sowie im Opernstudio der New Israeli Opera. Foto:

So hat sich das Orchester seit seiner Gründung eine hervorragende Reputation in der Fachwelt und beim Publikum erarbeitet und braucht den Vergleich mit Klangkörpern aus deutschen Metropolen nicht zu scheuen. Besonders die Jahre unter der künstlerischen Leitung des lettischen Dirigenten Andris Nelsons gaben dem Orchester neue und vielfältige Impulse. Einen großen Stellenwert misst die Nordwestdeutsche Philharmonie, die seit dem Jahr 2002 auch eine eigene Stiftung besitzt, ihrem schul- und konzertpädagogischen Programm für die Konzertbesucher von morgen bei.

Mit ihren Konzerten für Kinder und Jugendliche, den Besuchen der Musiker in den Schulen und dem Angebot an Klassen, an den Proben teilzunehmen, gelingt es ihr, jährlich rund 17.000 junge Hörer an klassische Musik heranzuführen. Rund 800 Musiktitel, die von dem Orchester eingespielt wurden, finden sich im Archiv des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Live-Aufnahmen aus großen internationalen Konzertsälen erscheinen in einer eigenen CD-Edition.