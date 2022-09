Menschen  sind noch etwas zurückhaltend

Erstmals hat sich Schloß Holte-Stukenbrock an der Woche der seelischen Gesundheit beteiligt. Die Resonanz war etwas zurückhaltend, sagt Marion Müller, im städtischem Fachbereich Soziales für die Pflegeberatung und Wohnungsvermittlung zuständig. „Schade war nur, dass wir am Dienstag auf das Picknick für pflegende Angehörige in der Ems-Erlebniswelt verzichten mussten. Leider war das Wetter zu schlecht.“

Die Einladung an pflegende Angehörige war vor der Corona-Pandemie einmal jährlich an alle pflegenden Angehörigen ausgesprochen worden, um Danke zu sagen für die Arbeit, die Angehörige leisten, ohne dass sie dafür viel Anerkennung erhalten. Bisher war die Veranstaltung immer in der Aula am Gymnasium. Wegen der wieder anziehenden Infektionszahlen wollte die Stadt lieber eine Outdoor-Veranstaltung anbieten, um die Gesundheit der Teilnehmer nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen, Mit dem dazugehörigen Wetterrisiko. „Es kam zwar die Sonne an dem Vormittag noch heraus, aber wir hätten im Regen gar nichts vorbereiten können“, sagt Marion Müller.