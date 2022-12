Mini-Musical über die vier Kerzen auf dem Kranz

Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde Schloß Holte-Stukenbrock singen gemeinsam in der Friedenskirche

Schloß Holte-Stukenbrock

Eine heimelige, adventliche Stimmung in der evangelischen Friedenskirche: Dieses Jahr fand zum ersten Mal das Adventssingen aller Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Youna Park mit der Gemeinde in der Friedenskirche in Stukenbrock statt.